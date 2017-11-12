11-летняя татарка из Бельгии написала открытое письмо в поддержку родного языка

11-летняя девочка Аделина из бельгийского города Льеж обратилась ко Всемирному конгрессу татар с открытым письмом в поддержку изучения татарского языка.

Аделина – татарка по национальности, живет и учится во франкоязычной части Бельгии, пишет ИА «Татар-информ». В прошлом году девочка впервые побывала на исторической родине – в Татарстане, посетила Казань и древний город Болгар. Однако татарская культура была всегда ей близка: живущая в самом сердце Европы Аделина обожает певца Айдара Галимова и знает наизусть отрывки из многих его песен. Кроме того, девочка проводит лето в татарском языковом лагере на берегу Средиземного моря, который организует союз «Татары Бельгии». Там дети с педагогами из Татарстана изучают татарский язык, народные традиции и национальную культуру.

Вернувшись из лагеря в этом году, девочка написала письмо о том, как гордится возможностью изучать родной для нее язык.

«Я – татарка. «Солнце, море, друзья» – это счастье – уметь говорить, думать и мечтать на моем родном языке. Моя бабуля, мой дедушка – вы можете мною гордиться… Я могу говорить, я ХОЧУ говорить … и я БУДУ говорить! Почему? Потому что это МОЙ язык, мой Родной язык», – написала девочка на трех языках: татарском, русском и французском.

Письмо с разрешения Аделины и ее родителей решено направить Всемирному конгрессу татар.