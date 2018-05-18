19 мая в парках и скверах Казани пройдёт Всероссийская акция «Красная гвоздика»

Цель акции – сбор средств на адресную высокотехнологичную помощь взрослой категории граждан – ветеранам боевых действий. Каждый пожертвовавший средства получит значок «Красная Гвоздика» и поможет ветеранам именно своего города. Акция проводится Татарстанским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке Центра развития добровольчества Республики Татарстан в парках и скверах города Казани.

С 1 мая по 22 июня 2018 года благотворительный фонд «Память поколений» инициировал проведение всероссийской акции «Красная Гвоздика». Благотворительный фонд «Память Поколений» – единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи взрослой категории граждан – ветеранам боевых действий. Волонтеры Движения раздают значки «Красная Гвоздика» в самых посещаемых местах своего города: в парках, скверах, площадях, в период с 1 мая по 22 июня.

В Казани акция пройдёт 19 мая на территории Горкинско-Ометьевского леса, «Крылья Советов», парка Горького и Урицкого.