22 и 23 декабря Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала приглашает на торжественные вечера, посвященные своему 110-летнему юбилею

Программа юбилейных вечеров будет поделена на 2 части. Первое отделение будет посвящено 110-летней истории театра. На сцене старейшего национального театра России представят отрывки из спектаклей: «Голубая шаль», «Одержимый», «Банкрот», «Мулла», «Женщины 41-го», «Запах полыни», «Перстень», «Любовь бессмертная», «Мэхэббэт FM», «Дон Жуан» и «Запоздалое лето». В ходе вечера театр вспомнит все знаковые даты своей богатой истории и подробно остановится на последнем десятилетии.

Второе отделение юбилейного вечера 22 декабря будет представлено поздравлениями коллег. С юбилеем театр Галиасгара Камала поздравят: камерный оркестр «La Primavera», Казанский государственный академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова, Татарский академический государственный театр оперы и балета им.М.Джалиля, Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури, Чувашский государственный академический драматический театр имени К. В. Иванова, Союз писателей РТ, Государственный ансамбль песни и танца РТ, татарские театры и Салават Фатхетдинов. В программе вечера также ожидаются поздравления от первых лиц Республики Татарстан и видеопоздравления от друзей театра из-за рубежа.

23 декабря первая часть будет также представлена ретроспективой отрывков из спектаклей. Второе отделение будет состоять из поздравлений от камаловских актеров зрителю. С музыкальными, поэтическими и танцевальными номерами выступят заслуженные артисты РФ, народные артисты РТ Фирая Акберова, Ильдус Ахметзянов, народные артисты РТ Халим Залялов, Люция Хамитова, Ильдус Габдрахманов, Луара Шакирзянова, Асхат Хисматов, Зульфира Зарипова, Искандер Хайруллин, заслуженные артисты Олег Фазылзянов, Ляйсан Рахимова, Алсу Каюмова, Радик Бариев, Ильтазар Мухаметгалиев, а также молодые актеры Ирек Кашапов, Ришат Ахмадуллин, Раиль Шамсуаров, Гузель Минакова, Алмаз Гараев, Фаннур Мухаметзянов, Гузель Гюльвердиева.