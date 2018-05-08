22 мая глава Рособрнадзора расскажет о том, как пройдет ЕГЭ

Рособрнадзор откроет горячую линию для выпускников, учителей и родителей. Заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и специалисты ведомства ответят на следующие вопросы:

организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9;

содержания экзаменационных материалов;

особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;

процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время вопросы уже принимаются по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru, на странице «ЕГЭ и ГИА» в социальных сетях.

Сергей Кравцов ответит на вопросы 22 мая с 12:00 до 13:00.