23 тысячи выпускников напишут ЕГЭ по литературе и обществознанию досрочно

4 апреля в России проходит досрочный этап ЕГЭ по обществознанию и литературе. По информации департамента надзора и контроля в сфере образования РТ в республике экзамен по обществознанию досрочно сдадут 378 человек. Заявление на сдачу ЕГЭ по литературе в досрочный период подали 98 выпускников.

Задействованы три пункта проведения экзамена:

— ППЭ № 5513, действующий на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13» Вахитовского района г. Казани.

— ППЭ № 5927, действующий на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №127» Приволжского района г. Казани.

— ППЭ № 2625, действующий на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Набережные Челны.