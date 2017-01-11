«Аленький цветочек» и «Электронный фараон»

12 января в выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника состоится открытие сразу двух экспозиций.

«Аленький цветочек» – это совместный проект Елабужского государственного музея-заповедника и Оренбургского областного музея изобразительных искусств, посвященный 225-летию со дня рождения известного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Экспозиция состоит из двух разделов: рисунков учеников школы села Петровское Саракташского района и работ любителей. Картины пропитаны сказочной, таинственной атмосферой, тончайшим лиризмом и любовью к природе. Экспозиция оставляет у зрителей исключительно светлые, добрые и приятные эмоции.

Выставка «Электронный фараон» — абсолютно новый взгляд на творчество. Автор – египетский художник Мохамед Солтан (г. Каир) попытался отобразить символы времён фараонов при помощи современных компьютерных технологий. Одни произведения выполнены в традиционной технике рисования, а другие – полностью «CGD-гравюры» (профессиональная цифровая имитация живописной техники). И хотя работы созданы с использованием электронных средств, их сложно отличить от обычных картин: можно даже разглядеть отдельные «мазки» и штрихи краски.

Для справки: Мохамед Солтан — художник-график, бакалавр изобразительных искусств, участник более 40 выставок в Египте и порядка 50 международных художественных проектов. Получил награду «Почётное признание» на международной выставке современного минипринта в Болгарии. Участник арт-проекта «Елабужская триеннале экслибриса» 2015 года. Работы художника находятся в частных и музейных коллекциях Египта, Китая, Италии, США и других стран.