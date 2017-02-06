В Татарстане за 2016 год выявлено 15,5 тыс. новых случаев злокачественных новообразований

В Татарстане за 2016 год выявлено 15 тыс. 545 новых случаев злокачественных новообразований. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильдар Хайруллин.

«Произошло снижение смертности от злокачественных образований на 44 случая. Смертность составляет 194 на 100 тыс. населения. Уменьшилась смертность трудоспособного населения», – сказал спикер.

По словам врача, вылечиваемость пациентов, у которых заболевание выявлено на ранней стадии, составляет 95–99 процентов. «30 процентов случаев запущенных заболеваний – из-за отказа от обследования», – подчеркнул Хайруллин.

Количество больных, состоящих на учете со злокачественными новообразованиями, в прошлом году составило 97 тыс. 945. Доля больных, стоящих на учете пять лет и более, в 2016 году увеличилось на 2 процента по сравнению с 2014-м и составила 56,8 процента.

В структуре заболеваемости лидируют следующие локализации опухолей: кожа (12,4 процента), толстая кишка (12,3), молочная железа (10,3), легкие (10,2), предстательная железа (9,1),женские половые органы (9,1), желудок (6,9). Эти локализации составляют 70,3 процента в структуре онкозаболеваемости населения.

У мужчин в прошедшем году лидирующей локализацией злокачественных новообразований стала предстательная железа (18,7 процента), у женщин – молочная железа (19,9 процента).