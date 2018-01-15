Аккаунты школьников в соцсетях под контроль родителей

Омбудсмен по правам ребенка РТ Гузель Удачина предлагает ввести ограничительные меры по посещению социальных сетей несовершеннолетними.
Такое заявление она сделала после сегодняшней кровавой драки в пермской школе, которое по некоторым данным, произошло после публикации поста в одной из социальных сетей.
По мнению детского омбудсмена республики, необходимо перенять международный опыт для мониторинга действий несовершеннолетних в социальных сетях. Гузель Удачина уверена, что определенные ограничительные меры в этой сфере помогут защитить детей, так как именно из социальных сетей дети получают негативную информацию.
«Если установить согласие родителя, законного представителя на регистрацию аккаунта несовершеннолетнего в соцсетях – это уже был бы какой-то ограничительный момент. Если бы родитель давал согласие, к примеру, тогда он бы знал, что ребенок находится в соцсетях, что какую-то информацию там получает» — подчеркивает она.