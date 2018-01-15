Аккаунты школьников в соцсетях под контроль родителей

Омбудсмен по правам ребенка РТ Гузель Удачина предлагает ввести ограничительные меры по посещению социальных сетей несовершеннолетними.

Такое заявление она сделала после сегодняшней кровавой драки в пермской школе, которое по некоторым данным, произошло после публикации поста в одной из социальных сетей.

По мнению детского омбудсмена республики, необходимо перенять международный опыт для мониторинга действий несовершеннолетних в социальных сетях. Гузель Удачина уверена, что определенные ограничительные меры в этой сфере помогут защитить детей, так как именно из социальных сетей дети получают негативную информацию.