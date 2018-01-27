«Нам пора повернуться лицом к детям»

В казанской гимназии № 90 прошла III городская научно-практическая конференция педагогов-психологов на тему: «Актуальные вопросы психологической службы в образовании».

В своём выступлении основатель интернет-медиа «Фракция» Анастасия Аксенова высказала мысль о том, что сегодня и педагогам, и родителям трудно стать доверительным собеседником для детей. Почему? Потому что доверительным собеседником для них является Интернет, так как он отвечает на многие интересующие их вопросы. Другой момент: какого качества будут эти ответы? Поэтому необходимо находить время интересоваться тем, чем живёт ребёнок, что его волнует. «Просто запрещать в наше время не является выходом, необходимо научиться слушать и слышать, понимать детей», — резюмировала она.