«Нам пора повернуться лицом к детям»

Январь 27, 2018 0

В казанской гимназии № 90 прошла III городская научно-практическая конференция педагогов-психологов на тему: «Актуальные вопросы психологической службы в образовании».

WhatsApp Image 2018-01-27 at 16.08.04 WhatsApp Image 2018-01-27 at 16.08.03 WhatsApp Image 2018-01-27 at 16.08.01В своём выступлении основатель интернет-медиа «Фракция» Анастасия Аксенова высказала мысль о том, что сегодня и педагогам, и родителям трудно стать доверительным собеседником для детей. Почему? Потому что доверительным собеседником для них является Интернет, так как он отвечает на многие интересующие их вопросы. Другой момент: какого качества будут эти ответы? Поэтому необходимо находить время интересоваться тем, чем живёт ребёнок, что его волнует. «Просто запрещать в наше время не является выходом, необходимо научиться слушать и слышать, понимать детей», — резюмировала она.

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