27 декабря в Аппарате уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан состоится прием граждан

В ближайший вторник, 27 декабря, в Аппарате уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан состоится совместный прием граждан уполномоченным по правам ребенка в РТ Г.Л. Удачиной и заместителем министра образования и науки республики татарстан — руководителем Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Г.З. Габдрахмановой по вопросам защиты прав несовершеннолетних в сфере образования.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (843) 236-61-64. Прием граждан будет организован по адресу: г.Казань, ул.Карла Маркса, д.61, 2 этаж.