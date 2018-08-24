«Мы должны попасть в топ-10 стран по качеству образования»

На зональном августовском совещании педагогов в Чистополе начальник управления общего образования Министерства образования и науки РТ Тамара Федорова поздравила всех присутствующих с началом нового учебного года от имени министра Рафиса Бурганова.

«Главная задача, которая перед нами всеми стоит, — это повышение качества образования. Цель — попасть в десятку лучших стран по результатам мирового рейтинга PISA,- продолжила она свое выступление.- В прошлом учебном году всего 265 школ приняли участие в тестировании PISA. Его результаты мы получим в ноябре».

Тамара Трофимовна также отметила, что сегодня проводится много всевозможных исследований на предмет овладения детьми знаниями по тем или иным предметам. Они показывают, что главная проблема заключается в основной школе.

Стартовая диагностика знаний младших школьников выявила, что больше половины детей умеют и читать, и считать. Их надо умело вести дальше. «Вот только результаты исследований мертвым багажом красиво лежать в папках, — представитель министерства обратилась к руководителям школ.- Так не пойдет, должна быть разветвленная работа по всем направлениям. Не надо от них прятаться, надо над ними работать», — подчеркнула она.

Федорова остановилась еще на нескольких важных моментах. Ежегодная замена линии УМК тоже ни к чему хорошему кроме, как к трате больших денег на перевыпуск учебников и обучение учителей не приводит, заявила начальник управления общего образования.

Тамара Трофимовна попросила педагогов Чистопольского района уделить больше внимания обучению детей английскому языку. Уже через четыре года ЕГЭ по данному иностранному языку будет обязательным. В конце своего выступления Федорова поблагодарила всех за плодотворную работу, вручила государственные награды от имени республиканского и федерального профильных министерств.