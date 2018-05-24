50 студентов Казанского техникума информационных технологий и связи будут общественными наблюдателями на ОГЭ

В рамках подготовки мероприятий ГИА Департамент надзора и контроля в сфере образования провёл курсы для общественных наблюдателей-студентов ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи». С ними встретился начальник отдела аналитического, информационного и организационного обеспечения Департамента надзора и контроля в сфере образования Линар Данилович Яруллин. Он провёл инструктаж по процедуре проведения ОГЭ, рассказал о полномочиях и функциях общественных офф-лайн наблюдателей, новшествах ГИА 2018 года и нормативно-правовой базе.

фото: http://obrnadzor.tatarstan.ru