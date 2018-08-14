500 педагогов примут участие в IX Международном фестивале школьных учителей

15 августа в Елабуге откроется IX Международный фестиваль школьных учителей, участие в котором примут около 500 педагогов.

В этом году фестиваль пройдет уже девятый раз. «Цифровое поколение России» — такова тема предстоящего педагогического форума. Учителя-участники получат уникальную возможность услышать мнение отечественных и иностранных экспертов о цифровом будущем нашего мира и страны, о его влиянии на современное школьное образование.

В число высоких гостей фестиваля войдут: заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, и ряд других государственных деятелей. Модераторами фестиваля-2018 выступят 48 специалистов (ученые, учителя-практики) как зарубежных, так и отечественных.

Программа фестиваля рассчитана на три дня — 15-17 августа.