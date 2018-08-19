7 учителей Татарстана получили подарки Минобрнауки и КФУ

На церемонии закрытия IX Международного фестиваля школьных учителей в Елабуге состоялось награждение самых активных участников, сообщает пресс-служба вуза.

Заместитель руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального района Людмила Рыбакова вручила победителю конкурса «Учитель для поколения Z» Олии Подкопаевой электронную книгу от Министерства образования и науки Республики Татарстан.

В рамках года Льва Толстого, объявленного в Республике Татарстан и КФУ, был проведен конкурс технологических карт урока. Педагоги получили подарки из рук генерального директора Елабужского музея-заповедника Гульзады Руденко. Победителями стали учителя алексеевской школы № 2 Алсу Абдулгалеева и Лариса Барсукова.

Лучшей в фотоконкурсе «Один день из жизни учителя» стала учитель русского языка и литературы высокогорской средней общеобразовательной школы №1 Гулюса Зарипова.

В рамках Международного фестиваля школьных учителей уже в третий раз проходит Летняя педагогическая школа, участниками которой стали 64 студента из России и Чехии. По мнению модераторов, самым активным участником форума стал студент Марийского государственного университета, будущий учитель музыки и информатики Илья Семенов.

Диплом в номинации «Самый активный участник фестиваля» от министра образования и науки Республики Татарстан Рафиса Бурганова и путевку в санаторий от республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки получила учитель русского языка и литературы гимназии №22 из города Нижнекамск Динара Котляр.