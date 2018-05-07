800 учителей обсудили актуальные проблемы педагогики

В Казани состоялся III Международный научно-методический семинар, в котором приняли участие более 800 педагогов. Перед учителями Татарстана выступили педагоги ближнего и дальнего зарубежья, в том числе преподаватель университета Кубы Орландо Габриэль Карденас Фернандес.

Семинар «Профессионально-этическая подготовка учителей средствами театральной педагогики» проходил три дня. Сотни педагогов из Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Тюменской областей, Башкортстана, Чувашии, Марий-Эл, Мордовии, Удмуртии, а также ученые Республика Куба, Индонезия, Иран, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия делились опытом с коллегами. О перспективах театральной педагогики рассказал зав.кафедрой университета информационных технологий (Куба) Орландо Габриэль Карденас Фернандес.

Об особенностях образовательной системы Татарстана и профессиональной подготовки педагогов в республике рассказали первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и начальник профильного управления Казани Ильнар Хидиятов.

Директор театра Камала Ильфир Якупов сообщил о содружестве театра и школы. Заведующий кафедрой методологии обучения и воспитания ИПО КФУ, д.п.н., профессора, эксперта РАН Анвар Хузиахметов подготовил доклад на тему: «Теория и практика профессионально-этической подготовки учителей средствами театральной педагогики».

Для участников семинара стали интересными содержательные выступления Арслановой Р.М., директора МБОУ «Гимназия №20 имени А.Алиша» Советского района г.Казани: «Национальное воспитание учащихся через театральную педагогику»; Аюповой Ф.Ф., директора МБОУ «Гимназия №2 имени М.Вахитова» г.Набережные Челны: «Роль театрального искусства в привитии любви к родному языку»; Сергеева Е.Н., педагога дополнительного образования Центра детского творчества «Детская академия» Советского района г.Казани: «Роль театрального искусства в развитии творческих способностей детей»: Богавеевой Р.А. главного специалиста Управления образования Исполнительного комитета муниципального образования Казани: «Основные направления развития театральной педагогики»; Игламова Н.Р, заведующего литературно-драматургической частью Татарского государственного академического театра имени Г.Камала, лауреата Театральной премии имени Д.Сиразиева: «Базовые принципы анализа пьесы и спектакля. Интерпретация интерпретации: как обсуждать с учащимися просмотренные спектакли и почему театр, который иллюстрирует пьесу, плохой театр»; Хазиевой М.М. учительницы Столбищенской средней школы (Лаишевский район) имени Героя Советского Союза А.П.Малышева: «Совершенствование коммуникативных навыков учащихся через программу «Мы играем театр», а также Тазетдинова Рината Арифзяновича, народного артиста России и Татарстана, лауреата Государственных премий СССР, России и Татарстана; Нуруллиной Дании Нургаязовны, заслуженной артистки России, народной артистки Татарстана; Зайниева Ильгиза Газинуровича, драматурга, режиссёра, лауреата премии имени М.Джалиля; Низамова Эльмира Жавдетовича, композитора, лауреата премии имени М.Джалиля; Ибрагимова Булата Фаилевича, театрального художника.

А.Н. Хузиахметов, заведующий кафедрой методологии обучения и воспитания ИПО КФУ, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель школ РФ и РТ, Заслуженный деятель науки РТ, Главный эксперт РАН