Августовский номер журнала «Магариф» вышел из типографии

Учителя Татарстана совсем скоро смогут ознакомиться с июльским номером «Магариф»а. Главное педагогическое издание республики сегодня отправится села и города.

Топовым материалом свежего номера журнала стало интервью с главой Кукморского района Сергеем Дмитриевым. Через пару недель этот уголок Татарстана примет работников образования республики. Здесь состоится августовское совещание – 2018.

О новшествах в системе образования Казани рассказал начальник профильного управления города Ильнар Хидиятов.

В продолжение доброй традиции, мы продолжаем знакомить читателей с передовыми школами и лучшими учителями республики. В свежем номере журнала вы можете прочитать интервью с лучшим классным руководителем Татарстана Анастасией Росихиной. Учитель английского языка казанской гимназии № 6 рассказала «Магарифу» о профессии, детях, проектах и семье.

В августовском номере презентован опыт коллег из Казани и Кукмор. Также вы можете найти лучшие работы учителей республики, которые участвуют в конкурсах «Зеленая колыбель», «Сельский учитель – 2018».