Авторитетный директор о возможном продлении декретного отпуска до семи лет

Российские депутаты выступили с инициативой о выплате детского пособия по уходу за ребенком до семи лет. Ожидается, что законопроект с соответствующим содержанием будет рассмотрен на заседании Государственной Думы во время осенней сессии. «Магариф» узнал, что думает авторитетный директор одной из татарстанских школ о перспективе ухода педагогов на долгосрочный декретный отпуск.

Свое мнение по этому поводу высказала директор СОШ №146 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района г. Казани Диляра Каримова, которая руководит педагогическим коллективом, в составе которого более 90 учителей.

«Педагоги вряд ли будут пользоваться правом долгосрочного отпуска. Мне кажется, что это так. Мы наблюдаем, что учителя даже не до конца своего отпуска находятся в декрете, а возвращаются в школу. Учитель без своей профессии не может. Лично я вернулась на работу, когда моей дочери было четыре месяца. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо. Наверное, женщинам надо предоставить возможность ухаживать за ребенком до семи лет. А насколько этим правом пользоваться, будет решать сам человек. Здесь очень много факторов. Если такое право будет предоставлено, это хорошо. Но учитель будет выбирать сам», — сказала Диляра Салиховна.