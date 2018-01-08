Назначен новый первый заместитель министра образования и науки РТ

Ильсур Хадиуллин назначен на должность первого заместителя министра образования и науки РТ постановлением Кабинета Министров РТ от 29 декабря 2017 года. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Окончив Казанский государственный педагогический институт по специальности учитель биологии и химии, Ильсур Хадиуллин стал директором казанской школы № 71, затем возглавил школу № 155. 1997-2002 гг. Ильсур Гараевич был назначен первым заместителем министра образования РТ, после чего был первым заместителем председателя исполкома Всемирного конгресса татар. В 2004 году стал ректором Института развития образования РТ.

Под руководством Хадиуллина казанские школы показали отличные результаты.

В этом году бюджет Казани в части образования увеличился на 900 миллионов и составил 14 миллиардов рублей, что позволяет увидеть масштаб поддержки образовательной сферы со стороны Правительства Татарстана и муниципалитета Казани.

Началось масштабное объединение школ. Управление образования столицы Татарстана тесно сотрудничает с Департаментом образования Москвы и с его руководителем доктором педагогических наук Иссаком Калина. Фундаментально изучив опыт Москвы и Санкт-Петербурга, в Казани созданы семь образовательных центров. Их первые результаты можно будет увидеть уже к концу данного учебного года. Реформа затрагивает 13 школ и около 27 детсадов. Путем объединения будут реорганизованы гимназия №5 и школа №134, гимназия №75 и школа №133, лицей №83 и школа №95, гимназия №8 и школа №79, школы №101 и №166, №22 и №58, школа №100, дошкольное отделение этого учебного заведения и детские сады.

«Магариф» желает Ильсуру Хадиуллину, который является членом редколлегии нашего журнала, успехов на новой должности.