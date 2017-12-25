Бизнесу Татарстана удалось избежать штрафов в размере 5 млн рублей

Минэкологии организовало учет подконтрольных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Об этом журналистам рассказал замминистра экологии и природных ресурсов, главный государственный инспектор Республики Татарстан в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров.

Эксперты продолжат работу до 2025 года. В следующем году министерство проверит работу 55 предпринимателей.

Согласно реформе контрольно-надзорной деятельности, теперь предприниматели, нарушившие предписание впервые, не привлекаются к административной ответственности, а получают предупреждение. Так бизнесу удалось избежать штрафов на общую сумму 5 млн рублей.