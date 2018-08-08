300 педагогов уже зарегистрировались на фестиваль школьных учителей

В Елабужском институте КФУ полным ходом идет подготовка к проведению Международного Фестиваля школьных учителей. На сегодняшний день для участия в мероприятии уже зарегистрировались 311 учителей Республики Татарстан и Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В этом году фестиваль пройдет уже девятый раз. «Цифровое поколение России» — такова тема предстоящего педагогического форума. Учителя-участники получат уникальную возможность услышать мнение отечественных и иностранных экспертов о цифровом будущем нашего мира и страны, о его влиянии на современное школьное образование.

В число высоких гостей фестиваля войдут: заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, и ряд других государственных деятелей. Модераторами фестиваля-2018 выступят 48 специалистов (ученые, учителя-практики) как зарубежных, так и отечественных.

В рамках фестиваля также пройдет третья международная летняя педагогическая школа, участие в которой примут студенты педагогических учебных заведений России и Европы.

Инициатором и организатором первого фестиваля школьных учителей в 2010 году стал Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. Начинался он как республиканский педагогический форум, а в 2011 году обрел статус всероссийского. Фестиваль задумывался как единственная в России площадка по освоению передового педагогического опыта российских учителей, зарубежных коллег, а также площадка внедрения научных идей отечественных и зарубежных ученых, представляющих высшую профессиональную школу. За первые два года работы Фестиваль получил признание педагогической общественности как удачная инновационная форма педагогической коммуникации и повышения профессионального мастерства. И с 2012 года фестиваль по праву обрел статус международного педагогического форума и стал самым массовым форумом профессионального общения учителей в Республике Татарстан и в России в целом.

За восемь лет фестиваль принял более 3000 учителей-практиков РТ, а так же более 300 высококвалифицированных специалистов из России и зарубежья (США, Германия, Болгария, Израиль, Турция, Словацкая республика, Беларусь, Азербайджан, Армения и др.). Ежегодно в работе Фестиваля принимают участие финалисты и абсолютные победители Всероссийского конкурса «Учитель года».

За эти годы фестиваль стал одним из важнейших образовательных мероприятий, максимально приближенных к реальной педагогической практике. Его принципиальные достоинства заключены в неформальном стиле общения, апробации самых свежих идей и технологий, активных дискуссиях и спорах, демонстрации профессиональных способностей. В рамках фестиваля проходят, как творческие, так и профессиональные конкурсы при поддержке Министерства образования и науки РТ.

Ежегодно проводится конкурс на самого активного участника форума, по традиции фестиваля победителю вручается приз от Татарстанской организации профсоюза работников образования и науки РТ — путевка в санаторий.