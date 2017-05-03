Более 5 тысяч школьников написали итоговое сочинение

3 мая – дополнительный день написания итогового сочинения (изложения), назначенный для тех, кто в основной день сдачи получил «незачет». Так сегодня повторную процедуру прошли около 5 тысяч школьников 85 субъектов РФ. По информации Рособрнадзора, заявление на участие в написании сочинения подали более 4,9 тысячи человек, изложения – порядка 180 человек.

Большинство выпускников этого года уже успешно написали сочинение 7 декабря 2016 года и 1 февраля 2017 года. К сдаче работы в дополнительный срок допускаются те, кто тогда получил «незачет», и выпускники прошлых лет, не имевших возможность по уважительным причинам принять участие в написании сочинения в декабре и феврале. Результатом итогового сочинения может быть «зачет» или «незачет». Для выпускников текущего года успешное написание сочинения является необходимым условием для допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты работы могут быть учтены вузами при зачислении абитуриентов. В этом случае вуз сам оценит сочинение в баллах.

Результаты будут известны не позднее 17 мая.