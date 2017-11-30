Более 80 студентов Татарстана стали победителями регионального чемпионата WorldSkills Russia

Состоялась первая церемония закрытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан. Победителей по более чем 20 компетенциям наградили в Казанском государственном университете культуры и искусств.

Заслуженные награды получили свыше 60 участников, занявших призовые места на WorldSkills Russia в Татарстане, а также более 20 конкурсантов направления WorldSkills Junior. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Республиканский чемпионат WorldSkills Russia проходит на 35 площадках в Татарстане в два этапа по различным направлениям – с 27 по 29 ноября и с 6 по 8 декабря.

Состязания включают 91 компетенцию для конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет, а также 23 компетенции направления WorldSkills Junior для участников в возрасте от 14 до 16 лет.

По итогам регионального конкурса будут определены лучшие для участия в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который состоится в 2018 году в Южно-Сахалинске.

«Для нас это масштабное и важное мероприятие, поскольку Татарстан готовится к чемпионату мира по профессиональному мастерству, который пройдет в Казани в 2019 году. Но все же наша основная задача – научиться готовить кадры по международным стандартам для реального сектора экономики. И в республике многое делается в этом направлении. Например, создаются ресурсные центры, которых уже 30», – отметил на церемонии закрытия глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов.

Министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин пожелал участникам республиканского чемпионата стать мастерами своего дела. «Я бы хотел, чтобы наша страна гордилась вами в будущем», – сказал он ребятам.

«Вы молодцы. Мы движемся в правильном направлении. Вы нужны отрасли, экономике республики», – добавил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

В беседе с журналистами Энгель Фаттахов заметил, что в этом году на республиканском чемпионате представлено больше компетенций. В прошлом году участники состязались по более чем 70 дисциплинам.

«Приехало много экспертов из других регионов, которые дают высокие оценки организации этого чемпионата», – сообщил он.

Своими впечатлениями от участия в республиканских соревнованиях поделились и молодые профессионалы. Обладательница бронзовой медали в компетенции «Звукорежиссура» Рита Сагитова призналась, что для нее все задания по-своему были сложными. «Я не думала, что займу третье место, но очень этому рада. Я впервые занималась радиорепортажем, это было очень увлекательно. Второй год я участвую в региональном чемпионате. Для меня это профессиональное развитие, мотивация к дальнейшему движению», – рассказала она.

Анастасия Берсанова заняла первое место в компетенции «Дошкольное воспитание» направления WorldSkills Junior. «Я ожидала, что займу высокое место и верила в это. Для меня участие в таком чемпионате – большое достижение. Я первый раз участвую и планирую продолжать», – подчеркнула она.