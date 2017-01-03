Более 86 тысяч татарстанских вкладчиков Татфондбанка получили страховые возмещения АСВ

Страховые выплаты получили 86 тысяч вкладчиков Татфондбанка из Татарстана, рассказал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов. Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, это почти 70 процентов всех средств, подлежащих возмещению, сообщил министр. Также он напомнил, что с 12 января начнутся выплаты и клиентам ИнтехБанка.

«Напомню, что с 12 января Агентство по страхованию вкладов через банки-агенты начнет выплату возмещений вкладчикам ПАО «ИнтехБанк», выплаты, по итогам конкурсного отбора будут осуществляться тремя банками: Сбербанк, ВТБ 24 и «Ак Барс» банк. У нас эти банки также приступили к работе, в частности со вчерашнего дня работал «Ак Барс» банк, что касается других, с 4 числа будут открыты опер-офисы, население сможет информацию получать», — отметил Здунов.

По всем вопросам, касающихся выплат клиентам ТФБ и ИнтехБанка можно обращаться на горячую линию 524-90-90 (с 8 утра до 20 вечера).