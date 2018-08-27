Более двух третей бюджета Казани тратится на образование

На развитие образования города Казани в этом году направлено 15 млрд рублей. Это составляет 69 процентов городского бюджета. По сравнению с прошлым годом затраты на образование выросли на 2,5 процента. Об этом сегодня сообщил начальник управления образования г. Казани Рузаль Хидиятов на заседании августовской конференции работников образования «Система образования Казани — пространство для новых возможностей и общественного диалога».

На конференции приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, заместитель Премьер-министра – министр образования РТ Рафис Бурганов, директора школ, руководители дошкольных учреждений, ветераны отрасли, а также родители выпускников школ, набравших 100 баллов на ЕГЭ по предмету.

Приоритетное финансирование позволило создать условия для обеспечения доступного качественного образования с учетом индивидуальных потребностей и интересов обучающихся.

1 сентября свои двери откроют три новые школы в новых микрорайонах Казани – в «Салават купере», «Светлая долина» и по улице Минская. Также продолжается строительство двух школ, которые планируется открыть в начале следующего учебного года.

К сожалению, строительство новых школ не позволило городу полностью избавиться от проблемы двусменной учебы. На сегодняшний день более одной десятой части школьников вынуждены учиться во второй смене. Проблему могло бы решить строительство пристроек к действующим школам.