Будет разработан ФГОС по изучению родных языков?

Вопрос о необходимости разработки ФГОС по изучению родных языков был поднят в рамках парламентских слушаний «Языковое многообразие Российской Федерации: состояние и перспективы». Об этом информирует пресс-служба Госдумы РФ.

— Мы ждем от Министерства просвещения новое поколение учебных программ по родным языкам, в том числе по государственным языкам республик, – обратился Председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов к представителям ведомства.

Также сообщается, что в скором времени начнутся работы по созданию и популяризации электронных программ и проектов, которые будут направлены на изучение родных языков.

— Мы должны этот вопрос проработать на примере национальных республик, в том числе Татарстана, – отметил Ильдар Гильмутдинов.

Кроме этого, на слушаниях обсудили возможность восстановления всероссийских олимпиад по родным языкам.