Центр семьи «Казан» на три месяца приостановит регистрацию браков

В Центре семьи «Казан» со 2 января и до конца марта 2018 года не будут проводиться церемонии регистрации брака. Это связано с обеспечением безопасности посетителей на период проведения работ по устройству площадки для болельщиков ЧМ по футболу 2018.

По решению Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) территория Центра семьи «Казан» официально утверждена местом проведения Фестиваля болельщиков (FIFA) в Казани. Во время проведения чемпионата здесь будет установлен экран для демонстрации матчей, 16-метровые осветительные башни, шатры для организации обслуживания фестиваля, мобильная сцена для проведения концертов и других массовых мероприятий, также будет организована зона обеспечения контроля доступа, сообщают на сайте мэрии Казани.

В период проведения работ торжественная регистрация брака будет проводиться в отделах Управления ЗАГС по Кировскому и Приволжскому районам (ул.Болотникова, 35а и ул.Р.Зорге, 89).