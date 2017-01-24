Чемпионы вырастают в самой ветхой школе Татарстана

После полудня наш путь из Ижевска неожиданно свернул к одному из самых отдаленных образовательных учреждений Татарстана – Кулегашскую общеобразовательную школу, расположенную на границе Агрызского района и Удмуртской Республики.

Мы медленно ехали по заснеженной трассе, любуясь зимним пейзажем за окном, когда нам навстречу попались необычные лыжники. Это ученики местной школы профессионально скользили на лыжах по снегу вдоль дороги, соревнуясь с параллельно ехавшим школьным автобусом. Как нам рассказала сопровождающая, этому удивляться не приходится: зимой дети на лыжах, а летом на роликах несколько километров со школьным рюкзаком за плечами возвращаются домой, отказываясь в любой сезон года, даже в непогоду, садиться в автобус.

Спустя несколько минут мы оказались на заветной улице с особым адресом – Школьная, 4, которая сворачивала в сторону столетнего леса. Перед нами появились чуть более молодые деревянные дома с мощными почти черными бревнами, и на минуту нам показалось, что мы оказались в историческом фильме XIX века. И нас охватил неописуемый восторг! Вдали нас встречал крепкого телосложения, высокий и стройный мужчина. Это был директор школы Олег Александрович Третьяков. Для него наш визит стал большой неожиданно­стью, как для нас чуть позже стал сам журнал «Магариф» на первой полке его шкафа.

Не успели мы пройти мимо редко теперь встречающуюся настоящую фино-угорскую избу, как перед нами открылся изумительный вид – в сторону леса по лыжне, несмотря на то, что смеркалось и было довольно морозно до минус 20 градусов по Цельсию, на большой скорости круг за кругом по лыжной трассе коньковым ходом ехали самые настоящие спорт­смены – молодые девушки и подростки на современных беговых лыжах одной известной спортивной марки.

Из-за опасения, что скоро стемнеет, первым делом мы поторопились увидеть лыжную базу, которая … представляла собой небольшой, правильнее сказать, маленький домик с печным отоплением. С потолка, как в старых советских фильмах о становлении страны после революции, свесилась на проводе тускло горящая лампочка Ильича без плафона. Деревянная перегородка отделяла само лыжное снаряжение от закуточка, где сушились лыжные ботинки. Как раз в это время тренировка закончилась, и все они – розощекие, дышащие здоровьем ученики зашли в комнатку «спортивной базы», чтобы оставить свою экипировку. Как мы узнали, в последние годы не было ни одного случая болезни простудой или гриппом среди детей. А мы стояли и, честно признаюсь, откровенно завидовали их любви к этому виду спорта и жизни. Боевой дух сопровождающего их тренера и его замечательных наставленников, свидетельствовал о том, что окружающая обстановка совсем их не смущала, впрочем и как наше появление в сафьяновых сапогах на шпильках и в длинных норковых шубах.

«Сейчас я покажу вам фотографии наших чемпионов!» – с гордостью сказал Олег Александрович. И мы, свернув по дороге обратно, закутавшись в отличие от лыжников в теплые шарфы и подняв воротники шуб, пошли в здание необычной школы. В школе с одиннадцатилетним обучением учатся 65 учеников, которые приезжают из 4 близлежащих деревень – Ожбуй, Кулегаш, Каменный ключ (Ташлы) и Байтуганово. С порога мы услышали звуки баяна, а в нос ударил запах дровяной бани. Оказывается, в два утра каждого нового дня истопник, к слову сказать, единственный в штатном расписании во всем районе с зарплатой в 6 тысяч рублей, начинает топить 17 (!) печей. А ближе к пяти часам утра до того, как дети прибегут и сядут за парты, все комнаты проветриваются. Не дай Бог останется угарный газ! Каждое лето директор школы вместе со своей командой готовит 25 «КамАЗ»ов дров для того, чтобы на протяжении всего зимнего периода отапливать немногочисленные учебные классы и не останавливать учебный процесс.

Олег Александрович продолжает экскурсию по школе, а для нас – по самому настоящему музею о становлении системы национального образования Татарстана. Вдоль всего коридора размещены стенды с фотографиями учеников-победителей – гордостью теперь не только района, Татарстана, но и Удмуртской Республики. «Смотрите, – и хозяин дома протягивает руку, – среди них – чемпионы по биатлону Александр Васильев и Евгений Шамеев, которые входят в состав сборной Удмуртии по биатлону. А эти ребята учились в школе Олимпийского резерва в Казани – Евгений Шамеев, Алексей Миликанов и Геннадий Орехов. Теперь Геннадий Михайлович наш тренер, и готовит учеников к покорению новых спортивных вершин».

С интересом рассматриваем фотографии и не перестаем удивляться. «Наша гордость – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Алевтина Сайвышева – должна была выступать на соревнованиях Всемирной универсиады в Казани, однако из-за неожиданной травмы она не смогла принять участие. Наши юные спортсмены Александр Васильев и Алексей Семенов подают блестящие надежды в лыжных видах спорта, и мы делаем ставку на них в ближайшем будущем. Мы так и озаглавили наш стенд «Спортивная честь Татарстана».

К слову сказать, мы насчитали 65 фотографий спортсменов по количеству детей! Как нам сказал тренер, просто учеников здесь не бывает. Все они спортсмены и гордость Агрызского района.

Агрызская и Исенбаевская волости Сарапульского уезда были переданы в ТАССР в период ее создания в 1920 году. Эта территория, спустя четыре года, пройдя преобразования из волости в кантон, получила статус района. В октябре 1960 года в ее состав входит часть упраздненного Красноборского района.

Наш восторг возрастал, а удивление поднялось до потолка в буквальном смысле этого слова. И на несколько минут наше внимание было приковано именно к нему. Он, к слову сказать, с нескольких сторон был закреплен металлической стяжкой в надежде, что и в этом году крыша снаружи выдержит снежную нагрузку. «Пол ушел под землю, однако его нельзя разбирать, поскольку иначе может рухнуть стена. Стены же давят со всех сторон, поэтому мы по диаметру здания провели в нескольких местах металлическую стяжку», – раздался печальный комментарий из-за нашей спины. Видимо, кто-то из присутствующих увидел наши шокированные глаза и раздавшийся возглас ужаса. Деревянные перекрытия, точнее балки были неоднократно выпилены из-за движения стен. Фактически печи выступают несущей конструкцией, на которой держится все здание. Когда директор школы говорил о том, что они настроены на конструктив, мне показалось, что он имеет ввиду именно вот это.

Еще один сюрприз нас ждал впереди – в холле вся стена была заставлена ярко-сверкающими победными кубками. Числу побед, зафиксированных в металле, не было предела… 80…90…100… Однако до того, как мы расмотрели их поближе, нас ждал еще один неожиданный подарок. Учителя школы бойко выплясывали национальные танцы под завораживающую игривую музыку баяниста – коллектив готовился к участию в фольклорном конкурсе в Марий Эл. Мы обошли все комнатки и еще на пару минут остановились в компьютерном классе, чтобы познакомиться с учениками. Нам, горожанам, необычно было видеть компьютеры, приобретенные руководством школы на грант, рядом с русской печью – защитницей и кормилицей, как из народной сказки «Гуси-лебеди». Напоследок мы помыли руки в рукомойнике, как в детстве в деревне, и пошли попробовать самых настоящих наваристых щей и пшеничной каши из чугунка с мясом перед дальней дорогой в Казань. За столом с солениями и грибами, домашним хлебом состоялось продолжение разговора с директором школы и его заместителем.

«Настроены на конструктив!»

– Олег Александрович, сегодня Вы – полномочный представитель Республики Марий Эл в Республике Татарстан, а как Вы стали директором удивительной школы? И не могу не задать самый важный вопрос: неужели нет шансов на ее восстановление?

– Сам я после учительских заработок на севере в качестве директора профессионального лицея, преподавателя Уральского архитектурно-строительного колледжа в г.Нягани Ханты-Мансийского автономного округа, 4 года преподавал на родине предков в Елабужском институте КФУ. Однако, когда возник вопрос оптимизации на малой родине, я в надежде сохранить хотя бы одну марийскую школу приехал сюда воспитывать преемников. На самом деле можно сказать я и не уезжал отсюда, ведь это мои родные края: у педагогов 72 дня отпуска, и я все лето всегда проводил здесь.

Что касается уникальности, то это не гордость, а наша беда. Еще в 1988 году я впервые поднял вопрос о строительстве нового здания школы. Только при мне четыре раза мы обсуждали его проект с руководством района и отрасли, и сегодня практически все ответственные лица знают о бедственном и опасном для здоровья детей состоянии школы. Куда мы только не писали письма и кого только не привозили, чтобы воочию показать наши условия.

Теоретически школу реконструировать можно, однако нужно инвестировать сумму, равную строительству новой школы. Однако неизвестно, какой будет результат восстановления здания с нулевым балансом. Сегодня в школе нет отопительной системы. Недавно нас хотели включить в программу «теплый туалет», однако приезжающие были крайне удивлены, что туалеты на улице, а воду мы берем из колодца. Из-за этого наши дети не попали в эту программу.

Несколько лет назад на средства инвесторов был создан фундамент школы, а дальше все встало из-за отсутствия финансирования. Мы реально бьемся каждый день, чтобы преломить ситуацию. Ведь даже в самом ужасном сне страшно представить, что может произойти в случае обвала крыши. Главное, чтобы дети не пострадали.

– Перспектива этносов, проживающих между Волгой и Уралом, к сожалению, мрачная. В книге известного современного татарского писателя Ильдара Абузярова «Финское солнце» описывается жизнь этносов, проживающих в Поволжье. Если следовать логике писателя, идет культурное угасание фино-угорских народов. Как обстоит дело в реальной жизни?

– Созназвание марийцев происходит от слова «мари», «марий» – что означает «мужчина», «человек». Мы часто задаем себе вопрос: а откуда родом наши предки? Исследования проводят и финские ученые. Вопрос о происхождении фино-угорского народа до сих пор является спорным. Я дам вам небольшой урок истории – марийцы подразделяются на горных, луговых и восточных. Сегодня марийцы проживают во многих областях Поволжья и Урала. К великому нашему огорчению, наши этносы, пока удерживаемые школами в деревнях, вместе с их закрытием вскоре умрут. В декабре наши дети принимали участие в олимпиаде по марийскому языку, пройдя школьный, муниципальный, региональный и межрегиональный уровни. Двое наших учеников завоевали первые мес­та в республике, теперь готовятся ехать в Марий Эл. Результаты показали, что ученики из марийских школ районов Татарстана знают свой родной язык и литературу намного лучше, чем в крупных городах Марий Эл. Однако с каждым годом носителей языка становится все меньше. Недавно мы отправили учебники в 2 района Марий Эл на горно-марийском языке, однако вскоре нам их вернули из-за страшной причины – никто не понимает горно-марийского языка. Когда-то в деревнях было много семей, а теперь, к примеру, в Зуево вместо 150 домов осталось в десять раз меньше. Из-за политики укрупнения количество школ сократилось, и все переехали. Если мы хотим поднять статус любого нацио­нального языка, то всем вместе необходимо добиться придания олимпиадам статуса российского уровня.

Вторая серьезная проблема – это ассимиляция народа. Меня эти вопросы особенно тревожат и как руководителя культурно-национальной автономии марийцев в Татарстане, члена Совета при Президенте Республики Татарстан по национальным и конфессиональным вопросам, члена президиума Всемарийского совета «Мер канаш». Всего в России по данным последней Переписи населения проживают 560 тысяч марийцев. Между двумя последними переписями мы потеряли около 39 тысяч человек. В Татарстане, к примеру, проживают 18 тысяч 840 марийцев, большинство из них проживают в Казани, в Набережных Челнах, Кукморах и в других районах.

Одно известно точно, что из-за резко континентального климата и частых войн в наших краях из предков выживали только сильнейшие. В 15 верстах от нас располагается Красный Бор, сегодня это одно из престижнейших мест в Центральной России. Многие олигархи возводят здесь свои загородные имения. Именно там была найдена одежда древних марийцев, относящая­ся к четвертому веку. В семидесятых годах из-за подъема воды на Каме вследствие строительства Нижнекамского водохранилища были перевезены многие старые кладбища, и тогда на территории бывшей церкви нашли старые захоронения в Каракульинском районе. И в наши дни из Удмуртского университета археологи и студенты выезжают на раскопки.

– У марийцев много красивых однокоренных фамилий…

– В нашем роду многие гордо носят фамилию Ишаевы, происхождение которой напрямую связано с названием реки Иж, вдоль которой расположен Агрызский район. Девять поколений нашей многочисленной династии были крестьянами и жили вблиз купеческого уездного города Елабуги. Нашим великим писателем по праву считается Михаил Степанович Герасимов, его псевдоним Микяй. Его сестра Ксения Михайловна была моей бабушкой. В годы своей молодости она основала дошкольные учреждения. Деду и его братьям, к сожалению, пришлось разделить участь своих современников – они были раскулачены и сосланы в Сибирь. Многие имена у наших народов созвучны, много смежных слов. Вторую мою бабушку звали Патыма Ишаева, у татар это имя звучит как Фатыма.

Во время подготовки диссертации по педагогике при Марийском педагогическом институте им. Н.К.Крупской

я с удовольствием читал научные работы, посвященные вопросам о марийских заимствованиях в татарском языке, присутствию финно-угорского пласта в топонимии Агрызского района Татарстана. Эти исследования легли в основу моей диссертации на тему «Формирование этнического самосознания учащихся в полинациональной культурной среде». По мнению доктора филологических наук, профессора Леонида Шайсултановича Арсланова, который всю свою жизнь изучал тюркскую диалектологию, историческую грамматику татарского языка, взаимодействие тюркских языков с языками других семей и проблемы финно-угорской топонимики, марийский и татарский языки имеют индо-иракское происхождение. Татары, удмурты и марийцы, которые живут всю жизнь бок о бок понимают и говорят на языке соседа.

Нам, признаюсь, хотелось задержаться на пару дней в этом удивительном районе, в котором все искренно. А в сердце затаилось опасение, а вдруг к следующему приезду построят новую школу, а существующую оставят лишь как школу-музей под открытым небом? Тогда чемпионы будут рождаться в новой марийской школе.