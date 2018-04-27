Четыре учителя из Татарстана стали победителями педагогического конкурса

На территории просветительского центра Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря подвели итоги педагогического конкурса «Серафимовский учитель – 2017/2018». Педагогический конкурс проводится среди работников образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Среди победителей конкурса четыре учителя из Татарстана: Наталья Горшкова, учитель географии МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича» Тетюшского района, Елена Кострина, учитель информатики ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича» Тетюшского района, Ольга Макушева, учитель истории ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина» г.Нижнекамска, Светлана Страхова, учитель обществознания ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина» г.Нижнекамска.

По поручению полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича в торжественной церемонии подведения итогов и награждения лауреатов и победителей педагогического конкурса принял участие помощник полномочного представителя Президента России в ПФО Владимир Колчин.

Целью проведения конкурса является поддержка и поощрение педагогов, эффективно работающих в сфере духовно-нравственного просвещения, повышение их общественного статуса, популяризация лучших достижений, содействие формированию духовно и культурно насыщенной среды, способствующей нравственному становлению детей и молодежи.

В приветственном слове Владимир Колчин отметил активную роль Нижегородской епархии и ее предстоятеля – митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия – в этом добром и по-настоящему важном для будущего России деле.