Член Общественной палаты РТ рекомендует учителям участвовать в «Тотальном диктанте»

Свои знания в области русского языка в этом году проверили более 4000 жителей Татарстана. Среди них есть и школьные учителя, которые участвуют в образовательном проекте «Тотальный диктант» ежегодно. Об этом журналистам рассказала заместитель председателя Русского национально-культурного объединения РТ, член Общественной палаты РТ Ирина Александровская.

Проверочную работу по русскому языку в рамках акции «Тотальный диктант» пишут представители разных профессий и возрастов. В этом году самым молодым участником диктанта в Татарстане стал 14-летний подросток.

Среди тех, кто решает проверить знание русского языка, оказываются филологи, которыми движет профессиональный интерес. Руководитель Экспертного совета филологов и учителей русского языка акции «Тотальный диктант», директор гимназии № 93 Казани считает, что участвовать в акции должны и учителя других дисциплин. «Я как руководитель рекомендую учителям, не только филологам, но и преподавателям других предметов участвовать в этом событии. Я благодарна, что они откликаются и участвуют. Это учителя и начальных классов, и географии, и татарского языка, и истории, и других предметов. Это замечательно», — сказала Ирина Алексеевна.