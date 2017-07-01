Депутат Татарстана предложил отменить плату за детский сад на лето

Депутат Госсовета Артем Прокофьев внес в парламент законопроект, предполагающий внесение изменений в порядок расчета платы за детский сад. Согласно документу, родители не будут платить за детский сад, когда ребенок не посещает его во время отпуска родителей или болеет.

Предлагается оплачивать сад «из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга», а также за дни непосещения ребенком детского сада без уважительной причины, сообщает «Коммерсанъ». К числу уважительных причин относятся только болезнь ребенка, его санаторно-курортное лечение, медицинское обследование и отпуск родителей.Надо отметить, что можно не платить за летний период сроком до 75 календарных дней.

Сейчас же в детских садах Татарстана родители платят даже тогда, когда ребенок не посещает его. Перерасчет предусмотрен только за питание.