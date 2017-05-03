Девять сельских школ получат гранты Минобрнауки РФ

Подвели итоги конкурса на предоставление в 2017 году в рамках ФЦП развития образования грантов школам, реализующим инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, пишет «Учительская газета». «Одна из номинаций конкурсного отбора была посвящена сельским школам.

Победителями в номинации «Сельская школа (в том числе агрошколы, организация практики взаимодействия с базовыми предприятиями АПК)» стали лицей-интернат для одаренных детей (Кетовский район, Курганская область), Привольненская средняя школа им. М.С. Шумилова (Светлоярский район, Волгоградская область), лицей села Верхний Мамон (Воронежская область), Аграрный лицей-интернат (Кызылский район, Республика Тыва), средняя школа села Тербуны (Тербунский район, Липецкая область), Матюшинская средняя школа (Верхнеуслонский район, Республика Татарстан), средняя школа села Гехи-Чу (Урус-Мартановский район, Чеченская Республика), Сергеевская средняя школа (Благовещенский район. Амурская область).