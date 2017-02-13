Единый читательский билет – комфортный доступ к информационным ресурсам

С 2017 года государственные и муниципальные библиотеки республики переходят на электронную форму работы: читателям начали выдавать Единый читательский билет, который будет действовать на территории всей республики. Это билет единого образца в форме пластиковой карты с персональным штрих-кодом, который обеспечит читателям комфортный доступ к информационным ресурсам. Вместе с ним читателю выдается логин и пароль к личному кабинету портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» kitap.tatar.ru и бесплатному Wi-fi в государственных и муниципальных библиотеках республики.

Обсуждение вопросов связанных с внедрением единого читательского билета состоялось 6 и 10 февраля в Министерстве культуры Республики Татарстан, где собрались руководители и специалисты государственных и муниципальных библиотек. Заместитель министра культуры Республики Татарстан Гузель Шарипова, координатор проекта от Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, начальник электронной культуры Центра информационных технологий Республики Татарстан Фарит Зайнеев ответили на вопросы, связанные с внедрением Единого читательского билета, регистрацией читателя в информационной системе «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» и другие.

Внедрение Единого читательского билета позволит в дальнейшем внедрять новые дополнительные услуги для читателей библиотек.

По материалам Министерства культуры РТ.