Электронные сигареты, вейпы и кальян уже этой весной могут оказаться под запретом

Депутаты Мосгордумы предлагают внести запрет на продажу несовершеннолетним вейпов, электронных кальянов, парогенераторов и других аналогичных устройств. Согласно законопроекту, под этими модными сегодня курительными устройствами, понимаются «устройства, имитирую курение табака».

Россияне пристрастились к своеобразному «развлечению с дымком» после введения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». На деле получилось, что закон сыграл наоборот. Он расширил употребление вейпов, кальянов, электронных сигарет. Любители таких устройств удобно расположились в кафе, ресторанах и в общественном транспорте.

Авторы законопроекта считают, что это является демонстрацией массового потребления.

Кроме запрета на потребление несовершеннолетними гражданами, а также использование в общественных местах, Мосгордума предлагает ограничить их продвижение на рынке.