Энгель Фаттахов подвел итоги конкурса среди школ и детсадов

Конкурс среди образовательных учреждений Татарстана на лучший капремонт и готовность к новому учебному году помог комплексно оценить их подготовку к началу занятий. Об этом заявил сегодня на подведении итогов смотра-конкурса в казанской гимназии № 180 глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов, пишет ИА «Татар-информ«.

К сентябрю все школы были подготовлены к новому учебному году на 100 процентов, подчеркнул вице-премьер. Лучшие образовательные организации по итогам конкурса сегодня он наградил сертификатами и дипломами.

«Мы проводим этот конкурс уже в пятый раз. В этом году впервые организации оценивали депутаты Госсовета РТ и Госдумы РФ, члены общественных комиссий и советов. Была дана комплексная оценка по подготовке наших образовательных организаций к новому учебному году», – отметил министр образования и науки республики.

На 2018 год также выделен премиальный фонд для конкурса. «Думаю, что на следующий год больше директоров образовательных учреждений захотят получить эту премию. А значит, качественно будут готовить свои учреждения к учебному году», – добавил Фаттахов.

Республиканский смотр-конкурс среди образовательных учреждений на лучший капремонт и подготовку к новому учебному году стартовал в Татарстане 21 августа. С 21 по 24 августа проходил зональный этап, с 28 по 29 августа – финал. В каждом районе оценивались одна школа, учреждение дополнительного образования детей, организация профессионального образования и детский сад.