9 февраля заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки Энгель Фаттахов провел республиканское совещание с руководителями муниципальных органов управления образования.

Министр уделил особое внимание проблеме организации общественного питания.

Вопросом повестки дня стал и вопрос развития олимпиадного движения в республике. В связи с этим, министром было дано поручение об организации еще одной республиканской предметной олимпиады «Путь к Олимпу».

На совещании обсудили и вопросы организации и проведения ГИА 2017, до начала основного этапа которого осталось 4 месяца.

На обсуждение были вынесены вопросы участия педагогов в грантовых проектах, обеспечения безопасности образовательных объектов, негативного воздействия сети Интернет и активации информационно-просветительской работы с родителями в данном направлении.

По материалам пресс-службы министерства образования и науки РТ