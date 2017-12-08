Энгель Фаттахов возглавил Актанышский район Татарстана

Декабрь 8, 2017 0

Бывший министр образования и науки Татарстана стал исполняющим обязанности руководителя исполкома Актанышского района. Депутаты Совета района единогласно проголосовали за его кандидатуру.

prav.tatarstan.ru

prav.tatarstan.ru

Глава Актанышского района Фаил Камаев и руководитель Исполнительного Комитета района Рустем Ильясов сложили с себя полномочия. Ожидается, что Фаил Камаев вскоре возглавит Тукаевский район Татарстана. Его представление запланировано сегодня в 15:00.

 Представить Фаттахова на новую должность приехал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Также на сессии депутатов Актанышского района присутствовал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

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