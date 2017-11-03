Фарид Мухаметшин о языковом вопросе: «Мы найдем решение, не переживайте»

«Мы найдем решение, не переживайте», – сказал сегодня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, обращаясь к собравшимся для награждения в Казанском Кремле татарстанцам, пишет ИА «Татар-информ».

«Республика развивается, активно идет вперед, но это не говорит о том, что у нас нет проблем. Активно работает вся власть. Мы в поиске новых решений, в том числе и по преподаванию языков, – отметил глава татарстанского парламента. – Еще ни одному народу запретить изучать свой язык, язык отца и матери никто не имел права. И Владимир Владимирович как раз об этом и сказал. Надо изучать все языки, но, не перегружая других носителей языков».

«Мы найдем решение. Не беспокойтесь. Я думаю, это будет ответом на то, что в отдельных СМИ появляются статьи, что русские к татарам стали плохо относиться, а татары – к русским. Ничего подобного нет. Мы найдем решение, и вновь Татарстан будет звучать, так как звучит сегодня, звучал вчера, а в дальнейшем еще и будет лучше благодаря вашей и нашей совместной деятельности», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.