Фарид Мухаметшин про Татфондбанк: «Принимаются все меры для избежания «эффекта домино»»

Руководством Татарстана принимаются все меры для того, чтобы исправить положение Татфондбанка. Об этом заявил сегодня на совете по делам соотечественников при Президенте РТ представителям республики в субъектах РФ, подключенных к заседанию по видеосвязи, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Для нас самих эта ситуация стала серьезной неожиданностью. Наш Премьер-министр, который является председателем совета директоров этого банка, тоже озабочен», – сказал глава татарстанского парламента.

По его словам, в настоящее время в республике принимаются меры, чтобы избежать «эффекта домино». «У нас есть факты, когда эту ситуацию «подогревают», в социальных сетях провоцируют владельцев счетов этого и других коммерческих банков республики», – констатировал Ф. Мухаметшин.

«Мы этим делом очень серьезно занимаемся, чтобы минимизировать последствия. Есть информация, что с 29 декабря физическим лицам начнут проводить первые выплаты, а во второй половине января – юридическим лицам. Определены банки, участвующие в этом процессе», – заключил он.

По материалам ИА «Татар-информ»