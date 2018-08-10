ФГОС ждут изменения

До мая 2019 года в образовательные стандарты планируется внести изменения, которые помогут обучающимся выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу правительства.

Предполагается подготовка изменений в федеральные государственные образовательные стандарты для формирования у обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупции.

Обновить федеральные государственные стандарты поручено Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруду.

Согласно Национальному плану противодействия коррупции на 2018—2020 годы, прививать нетерпимость к взяткам планируется учащимся школ, техникумов, колледжей и вузов.