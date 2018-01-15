Глава министерства лесного хозяйства РТ ушел в отставку

Сегодня на заседании коллегии Минлесхоза РТ глава ведомства Алмас Назиров заявил о своей отставке. По его словам, на смену должны прийти молодые и энергичные специалисты.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин, наградивший Назирова орденом «За заслуги перед РТ», отметил, что уважает и принимает отставку главы минлесхоза.

Несмотря на полученную награду, и внешнюю видимость добровольной отставки, уход главы минлесхоза сопровождается громкими публикациями в СМИ, в которых Назирова объявляют фигурантом уголовного дела о коррупции. В частности, в конце декабря прошлого года, ряд СМИ, ссылаясь на неофициальные источники в правоохранительных органах, указывают на наличие уголовного дела, по которому проходит уже бывший министр сельского хозяйства. По информации СМИ, речь идет о хищении десятков земельных участков в Арском районе.

Назиров возглавил ведомство в 2014 году, сменив на этом посту Наиля Магдеева, который ныне является градоначальником Набережных Челнов.

Бывший министр лесного хозяйства родился в 1956 году, получил образование в лесхоз-техникуме Кукморского района, а с 1989 года работал руководителем Арского лесхоза. До назначения на пост министра лесного хозяйства, он с 2006 по 2014 год возглавлял Арский район.