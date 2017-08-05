Глава Муслюмовского муниципального района Рамиль Муллин: «Лишь когда появятся искорки в глазах учителей»

Про Рамиля Хамзовича Муллина говорят, что он один из руководителей, которые нестандартно мыслят, а он мысли свои не скрывает. Эти качества и заинтересовали нас в нем в первую очередь. Кроме того, окончив татарскую школу, а затем институт, Рамиль Хамзович проработал на высоких должностях в промышленных столицах – в Нижнекамске и Казани. И он заслуживает отдельного внимания как человек, согласившийся после такой карьеры вернуться и поднять свой родной район. В дополнение к этому он единственный среди глав администраций у кого высшее медицинское образование врача. В каком бы направлении не работал врач, его основное назначение – это оздоровление.

Рамиль Хамзович, будучи главой Муслюмовского района, размышляет о болезнях современного общества и ищет пути их лечения. Это его непосредственная обязанность. Хозяин августовского совещания поделился своими мыслями о современном состоянии и перспективах воспитания и образования в своем родном районе с журналом «Магариф».

– Рамиль Хамзович, у Вас, наверное, сформировалось свое видение о современной образовательной системе и воспитании, которые должны соответствовать сегодняшним требованиям. Что радует и что беспокоит главу района, в котором в большинстве проживают татары?

– Мы с вами живем в период, когда хронически не хватает времени: его нет не только, чтобы прочитать роман, но и даже рассказ. В связи с этим сегодня фундаментальный анализ и сопоставление информации и различных фактов перекладываются на плечи научных сотрудников и ученых. Однако нельзя сказать, что все они идут в ногу со временем. К примеру, мы и старшее поколение – это люди, которые воспитаны в духе коллективизма. Этому способствовала общественная работа, такая, как сбор угля и макулатуры. А могут ли помочь в воспитании современной молодежи организация субботников, проводимый журналом «Гаилә һәм мәктәп», конкурс «Күркәм гаилә», журналом «Магариф» – «Авыл укытучысы», начавшийся недавно на ТНВ проект «Большая семья – счаcтливая семья»? В какой степени эти и различные конкурсы красоты, фестивали, благотворительные акции позволили оздоровить наше общество на протяжении последних десяти лет? В каком объеме нужны подобные начинания?

По этому поводу мы ждем дельных советов от психологов, социологов и других исследователей, но, к сожалению, пока об этом ничего не слышно.

Сферы науки и образования, которые играют основополагающую роль в безопасности государства в условиях современной глобализации и внедрения интернета, находятся в такой же ситуации. В одно время педагогов столицы Татарстана очень сильно заинтересовал опыт школ Финляндии и целого государства – Сингапура. Сейчас много сил прикладывается для того, чтобы эти наработки и методики использовались в школах. На протяжении последних 3-4 лет не стихают споры о том, нужна ли эта практика и ее внедрение у нас. Не уменьшается число тех людей, которые восхваляют методику, существовавшую в СССР. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева предложила включить в школьную программу астрономию и уроки шахмат. Не это ли ностальгия по прошлому? Или кто-нибудь из ученых доказал их позитивное влияние на воспитание молодого поколения, которое сегодня увлечено современными технологиями? Как известно, пока на данные вопросы ответов от мэтров педагогики не прозвучало.

Я был воспитан в семье педагогов у меня на этот счет свое мнение. Передовые современные технологии можно закупить из Финляндии, Кореи и других стран. Государство для того, чтобы совершенствовать систему здравоохранения, приобретает на миллионы рублей технику и дорогие лекарства. А для системы образования такой путь не приемлем. Если даже будет существовать единый для всех национальностей Центр науки и знаний, на него не может не повлиять многовековой опыт отдельных народов, связанный с передачей знаний. У народов, проживающих в России, образ жизни, семейные ценности, даже национальная кухня отличаются.

Плюс ко всему, представители любого народа отличаются своими жизненными устоями даже в зависимости от того, проживают ли они в городе или в деревне. Несмотря на мечты некоторых политиков, которые хотят создать единую нацию для страны «россиянин», за счет сдачи ОГЭ и ЕГЭ на русском языке, национальные особенности не будут утеряны. В то же время, исходя из известных исторических фактов, можно утверждать, что нашему народу, живущему в своем государстве, невозможно передать менталитет и традиции Азии. Хотим мы этого или нет, хорошо это или плохо, мы — другой народ. В связи с этим необходимость создания своей образовательной модели также очевидна, как дважды два — четыре.

– Не только национальности, но и семьи, которые составляют основу общества, различаются. И для того, чтобы стереть эти границы, дать одинаково качественное образование детям, существует учитель.

– Общество само загоняет учителя в определенные рамки. Не заглядывая глубоко в историю, вспомним лишь период перестройки. В деревне и в районном центре самой авторитетной личностью был учитель. Агроном, инженер, ветеринар, фельдшер, работник культуры – люди с высшим или средним образованием — представляли собой ядро интеллигенции на селе. Вы говорите: «Учителя не хотят выписывать газеты и журналы. В том случае, когда они не знакомятся с периодической печатью, новостями науки, не читают книги, то у них сужается взгляд на мир». Я с Вами солидарен. Однако что мы видим в современной школе? Сегодня учитель поглощен компьютером и завален бумагами: различные проверки, справки и многочисленные отчеты перегружают его мозг. От педагогов требуют разъяснения в том случае, если невозможно похвастаться результатами ЕГЭ, ОГЭ, в том случае, если подростки попадают в комиссию по делам несовершеннолетних, если школа в красной зоне. С этой точки зрения, учителя можно рассматривать как единственного человека, который, подобно врачу, отвечает за наше здоровье. Хотя на самом деле о своем здоровье каждый человек должен заботиться сам лично.

– Вспомнились слова одного директора школы, расположенной недалеко от Казани. «В течение целого месяца у нас заседала большая комиссия. Слава Всевышнему, не нашлось причины для того, чтобы привязаться к нам. Сейчас осталось лишь пойти в мечеть и оставить милостыню-садака», – сказала она.

– Подобные жалобы можно услышать от любого директора, после того как проходит проверка. На мой взгляд, было бы правильнее, чтобы законодательно ответственность за воспитание и стремление ребенка к знаниям была закреплена за его родителями. Приведу пример: в конце учебного года вокруг некоторых школ возникли скандалы. После сокращения количества десятых классов, директора попросили отстающих учеников и учащихся с неудовлетворительным поведением написать заявление об уходе из школы. Я так думаю. А теперь родители этих детей, основываясь на конституционных правах, добиваются обратного. Хотя они сами должны быть ответственны за безразличие, проявленное на протяжении предыдущих девяти лет школьного обучения. Одна из сотрудниц детского сада говорит: «Мы попросили родителей нарисовать рисунок вместе со своими детьми для того, чтобы у них был совместное творчество. Удивило объяснение одного ребенка, который не выполнил задание: «Папа был занят. Он работает на компьютере». Оказалось, что и мама, и бабушка мальчика «работают» таким же образом на ноутбуке и в телефоне. Кажется, что у членов семьи нет ни желания, ни времени подумать о воспитании ребенка.

Повторюсь, мы сегодня переложили воспитание целиком на плечи учителя. Если мы не разъясним нашим родителям высокую, общественную роль педагога и будем связывать ее лишь с результатами экзаменов и оценками по поведению, то учителя станут еще более подавленными. И вскоре их область познания сузится, стремление к усвоению новых знаний, профессиональному росту и участие в общественной жизни исчезнут. Сегодня от бесконечных реформ в образовательной системе страны у учителей кружится голова. Когда нет постоянства, человек не знает, что делать. Он беспокоится, переживает, бросается из крайности в крайность. В детстве нам говорили: «Не крути шапку, а то голова болеть будет». Некоторые руководители думают, что можно быстро достичь ошеломительных успехов за счет быстрого проведения реформ. Главное, чтобы эти реформы сначала восприняли сами педагоги. Для того, чтобы в сердце у учеников разжечь желание к знаниям, в глазах учителей должны быть искры. Такие искры я увидел у наших педагогов, когда объявил им, что в этом году Республиканское августовское совещание пройдет в Муслюмово.

– К какой проблеме вы хотите привлечь внимание учителей на нынешнем августовском совещании?

– В начале третьей четверти мы собрались с талантливыми учениками и учителями и провели анализ их участия в различных олимпиадах и конкурсах. Удивительное совпадение — сегодня во всех конкурсах участвуют одни и те же дети. Они талантливы во всем: в искусстве, спорте, науке. Кто первый в математике, информатике, тот достигает больших успехов и в музыке, танцах, вокале или игре на музыкальных инструментах. Мы задумались. «Талантливый человек талантлив во всем», – и хотя я не спорю с данным высказыванием, но больше присоединяюсь к словам Томаса Эдисона, который говорил, что «успех – это десять процентов везения и девяносто процентов потения». Исходя из этого, перед всем педагогическим коллективом мы поставили цель повысить средний уровень успеваемости детей. Мы пришли к выводу, что в первую очередь необходимо собрать учителей по отдельным предметам и обучить их самих. Согласно результатам ЕГЭ, проведенного среди учителей, знания некоторых из них не соответствуют даже школьной программе. По мнению самих педагогов, образовательные учреждения не соответствуют сегодняшним требованиям.

Августовское совещание – это аккорд к предстоящему учебному году. Сегодня будущее нашей страны зависит от знаний учеников и их готовности к труду. Это является основным фактором развития экономики страны. Как я уже говорил, мы не можем отрицать, что у будущего поколения в нашей многонациональной республике будут присущие только им особенности воспитания. Сегодня эта проблема особенно остро стоит на фоне политики, проводимой отраслевым федеральным министерством. Это понимают не только национальные лидеры, но и государственные деятели.

После того, как основной темой нынешнего совещания объявили «Национальное образование и воспитание», мы–муслюмовцы глубоко задумались над тем, что можем показать педагогам, добавив: «Это есть только в Муслюмово!».

Наши педагоги стали более активными, узнав, что совещание пройдет у нас. Одним из результатов этого стало их успешное участие в конкурсе на получение республиканского гранта, что позволило обновить и усилить материально-техническую базу. Однако есть более важная вещь, чем материальные ресурсы – интеллектуальное содержание. Это невозможно решить только в течение одного года. К примеру, мы в Татарстане четвертые. А среди сельских школ мы первыми планируем открыть кванториум. Направление его деятельности уже было определено в Центре внешкольной подготовки, который успешно зарекомендовал себя среди детей и родителей. К счастью, мы можем говорить о том, что основной состав педагогов и инженеров готов. Также только у нас работает Образовательный центр, в котором старшеклассники всех школ получают профориентацию и первый опыт на практике. Резюмируя можно сказать, что нам есть что продемонстрировать, получены результаты, которые не стыдно показать, и накоплен опыт, которым можно обменяться. Однако сам я не придерживаюсь мнения, что наши новшества, должны быть повторены во всех районах республики. Если мы обратимся к истории известных колледжей, таких университетов, как Оксфорд и Кембридж, то увидим, что эти учебные заведения формировались на протяжении столетий и друг-друга не повторяют. В каждом из них есть свой устав, своя учебная форма и традиции. И среди них высока конкуренция. К чему это приводит? Приведу пример из личного опыта: когда мы ремонтировали нашу больницу, то для покраски каждого отделения использовали определенный цвет. И для работающих здесь врачей и медсестер сшили одежду аналогичного цвета. Благодаря небольшому новшеству, среди отделений появилась соревновательность и возникла корпоративная культура.

– Какую критику вы ожидаете услышать во время августовского совещания?

– Когда Президент приезжал к нам, он уже критиковал нас за демографическую ситуацию. Действительно, за три последних года у нас родились около трехсот младенцев. И мы достойны порицания, даже если в моей собственной семье подрастают трое детей. Низкие темпы роста рождаемости за последнюю четверть века в сельских районах обусловлены негативными тенденциями, которые происходят в хозяйствах. Чтобы в семьях рождалось много детей, недостаточно только одного красивого деревенского ландшафта. Для того, чтобы на селе осталась молодежь и рождались семьи, необходимо наличие работы, создание условий в области здравоохранения, образования и культуры, аналогичные городским.

Хотелось бы, чтобы со своим приходом на село крупные инвесторы, которые получают высокую прибыль, создавали новые производства и обеспечивали население новыми рабочими местами. Это особенно важно для татарских сел. До сих пор наш родной язык сохранялся на селе. Если в татарских деревнях есть работа, тогда идет и сама жизнь. Если идет жизнь, то рождаются дети. Хотя в некоторых сельских школах количество детей не превышает десяти человек. Мы, конечно, стараемся не закрывать эти школы. К примеру, школа в селе Симяково, в которой учатся двенадцать детей, мы содержим за счет соседней средне-образовательной школы. Только директор школы и руководитель РОНО знают во сколько обходится содержание учащихся. Кроме того, отсутствие конкуренции, как среди учителей, так и среди учеников, способствует снижению качества образования.

Критика может быть и из-за отсутствия чисто татарской школы в районном центре. В трех средних школах учатся около пятисот учеников. В основном это дети, у которых родной язык является татарским. Они пришли из татарских групп в детских садах. После переезда из Казани в Муслюмово своего младшего сына мы отдали в татарскую группу в садике. Однако я не могу сказать что он сегодня мыслит по-татарски и бегло говорит на родном языке. Однажды в Казани я удивился тому, что ученики татарской гимназии на переменах между собой разговаривали по-русски. Вот мы с Вами сидим и говорим по-татарски, а в моей голове крутится мысль: когда перейдем на русский? Несмотря на то, что я воспитан в татарских традициях, мое мышление на русском. Мозг ленится искать перевод профессиональных терминов на татарский язык. Когда я проходил практику в Англии, то столкнулся с удивительным фактом: через несколько недель у меня «раскрылся» английский язык. Во-первых, этому способствовала языковая среда, а во-вторых, был стимул! А мы постоянно жалуемся, что татарский язык исчезает. Однако мы не можем создать стимулов для того, чтобы изучить этот язык и разговаривать на нем. Сегодня нет предпосылок, чтобы следующий Президент Татарстана стал выходцем из деревни.

В ячейке нашего головного мозга сохраняется лишь нужная информация, а невостребованная отправляется на свалку памяти. Большая вина в том, что ученики равнодушны к татарскому языку, лежит на ученых, которые составляют учебники. Учителя жалуются на то, что методика изучения татарского языка тяжела для усвоения не только для русских, но даже татарских детей. Исходя из требований времени, ученым пора понять: грамматику можно освоить только после того, как люди научатся говорить на самом языке. К слову, в Турции учебники разрабатываются учеными в нескольких институтах в зависимости от возрастной аудитории.

Очень сомнительно, что наша национальная образовательная система улучшится только от того, что мы будем грозить кулаком. Наш язык, литературу, культуру не убивает представитель другой нации. В этом случае, мы можем обвинять исключительно себя в том, что не читаем книги-журналы и не разговариваем на литературном языке. Даже можно сказать – мы боимся быть татарами. Образно говоря, запираем язык на замок. Совместно с детьми проводим несвойственные нашему народу праздники такие, как Хеллоуин, День святого Валентина. Обвиняя урбанизацию, сами стремимся в ее объятия. А ее успехом станет космополизация! Всевышний нас возлюбил разными: кто-то родился с белым, кто-то с желтым или черным цветом кожи. Каждому народу он подарил свой собственный язык. Сохранить татарский язык и остаться татарами – это миссия самих татар!