Глава Рособрнадзора ответит на вопросы об организации ГИА в 2018 году

«Горячая линия», посвященная проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2018 году, пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 22 мая. Заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы выпускников, их родителей и педагогов, касающиеся:
- организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9;
- содержания экзаменационных материалов;
- особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
- процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.
-
фото: http://obrnadzor.gov.ru/
В настоящее время уже принимаются вопросы:
- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru;
- на странице «ЕГЭ и ГИА» в социальных сетях.
22 мая 2018 года с 12:00 до 13:00 мск вопросы будут приниматься по телефону «горячей линии» +7 495 984 89 19.
Начало мероприятия: 12:00 по московскому времени.
Начало мероприятия: 12:00 по московскому времени.