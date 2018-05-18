Глава Рособрнадзора ответит на вопросы об организации ГИА в 2018 году

«Горячая линия», посвященная проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2018 году, пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 22 мая. Заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы выпускников, их родителей и педагогов, касающиеся:

организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9;

содержания экзаменационных материалов;

особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;

процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.

фото: http://obrnadzor.gov.ru/

В настоящее время уже принимаются вопросы:

22 мая 2018 года с 12:00 до 13:00 мск вопросы будут приниматься по телефону «горячей линии» +7 495 984 89 19.

Начало мероприятия: 12:00 по московскому времени.