Глава Рособрнадзора ответит на вопросы об организации ГИА в 2018 году

Май 18, 2018 0

«Горячая линия», посвященная проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2018 году, пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 22 мая.  Заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы выпускников, их родителей и педагогов, касающиеся:

  • организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9;
  • содержания экзаменационных материалов;
  • особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
  • процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.
  • gl_22_mayaфото: http://obrnadzor.gov.ru/

В настоящее время уже принимаются вопросы:

22 мая 2018 года с 12:00 до 13:00 мск вопросы будут приниматься по телефону «горячей линии» +7 495 984 89 19.
Начало мероприятия: 12:00 по московскому времени.

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