Глава Рособрнадзора в Татарстане покинула свой пост

Руководитель департамент надзора и контроля в сфере образования Татарстана Гульнара Габдрахманова назначена на пост главы Государственного комитета РТ по архивному делу. Соответствующий указ Президента Русстама Минниханова был опубликован 4 мая. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Гульнара Габдрахманова была заместителем министра образования и науки РТ и руководителем департамента надзора и контроля в сфере образования на протяжении четырех лет.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил Гульнару Закариевну Государственного комитета РТ по архивному делу. «Надеюсь, что с вашей помощью я смогу овладеть всеми секретами и тонкостями архивного производства. Очень надеюсь, что вы меня поддержите и поможете», – сказала Г.Габдрахманова, обращаясь к коллективу.