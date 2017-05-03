В архивах Татарстана хранится около 3,5 тыс. писем с фронта. Их можно увидеть на выставке

Сотрудники архивов Татарстана собрали для выставки письма с фронта, которые со стенографической точностью запечатлели не только годы войны и дни героической эпохи, но даже ее часы и минуты.

Письма военных лет — выгоревшие от времени и слез солдатские треугольники с обратным адресом «Полевая почта». Это бесценные свидетельства героизма и преданности Родине, написанные карандашом и чернилами на простых листах бумаги, почтовых открытках, боевых листах. Адресаты писем- родные и друзья, трудовые коллективы, органы государственной власти, редакции газет, отдельный блок посвящен письмам писателей в Союз советских писателей ТАССР.

В Государственном архиве Республики Татарстан сохранились фронтовые письма писателей и поэтов Татарстана (Мусы Джалиля председателю Союза писателей ТАССР Т.М. Имамутдинову (25 марта 1942 г.); Атиллы Расиха родителям (1941-1942 гг.), Ахмета Исхака жене и сыновьям (1941-1943 гг)., Аделя Кутуя, Михаила Бубеннова, Ибрагима Гази, Нури Арсланова, Сибгата Хакима, Заки Нури, Геннадия Паушкина, Гали Хузи и др.). Великая Отечественная война сподвигла их к написанию новых талантливых произведений.

В настоящее время в архивах Татарстана хранится около 3,5 тысяч писем с фронта. На сегодняшний день это бесценные реликвии, являющиеся неотъемлемой частью героической летописи о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.