Готовность гостиницы «Кул Гали» в Болгаре составила более 90 процентов

Готовность нового гостиничного комплекса «Кул Гали» в Болгаре, который является аналогом исторической Белой палаты в городе Болгар ХIV века, составила 93 процента, рассказал ИА «Татар-информ» источник, знакомый с ходом работ, пишет ИА «Татар-информ».

На сегодняшний день там ведутся отделочные работы и благоустройство территории. Строительство гостиничного комплекса в Болгаре генподрядчиком ООО «Грань» было начато в 2015 году. Помимо самой гостиницы он будет включать в себя ресторанный и банный комплексы, а также подземную парковку на 128 мест.

В гостинице 151 номер.

В январе Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев заявлял, что гостиничный комплекс «Кул Гали» планируют сдать в середине 2018 года. По окончании строительных работ ГКУ «ГИСУ РТ» сдаст комплекс Минземимуществу РТ, который в качестве собственника создает управляющую компанию или другую форму хозяйствования.