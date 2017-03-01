Идёт подготовка к Международной конференции Европейской ассоциации преподавателей струнных инструментов

Министр культуры РТ А. Сибагатуллин встретился с директором по маркетингу компании Thomastik Infeld-Vienna (Австрия), представителем генерального спонсора 45-й Международной конференции ESTA Н. Хаберленнер, пишет пресс-служба Министерства культуры республики. Речь зашла о подготовке к 5-й Международной конференции Европейской ассоциации преподавателей струнных инструментов. Напомним, она состоится в Казани 26 — 30 мая 2017 года.

География участников конференции включает порядка 25 стран (Нидерланды, Германия, Швейцария, Швеция, Хорватия, Словения, Словакия, Австрия, Финляндия, Италия, Великобритания, Норвегия, Дания, Эстония, Бельгия, Испания, Мальта, Португалия, Украина, Казахстан, Узбекистан, США), на данный момент уже поступили заявки от ста иностранных участников. Заинтересованность в форуме также высказали преподаватели из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Удмуртии, Чувашии, Марий Эл и др.

Будут представлены все детские музыкальные школы, средние специальные учебные заведения, консерватория, профессиональные исполнительские коллективы и сольные исполнители.

Формат мероприятий разнообразен: это и лекции, мастер-классы по обучению игре на инструментах струнно-смычковой группы, мастер-классы по изготовлению их изготовлению, уходу за инструментами, творческие встречи, организационные собрания ассоциации на уровне президентов национальных отделений и их делегатов, демонстрация медиапродуктов, концертные программы, презентации, официальные приемы, экскурсии.

Запланирован международный конкурс молодых исполнителей им. Р. Гуммерта. Также в программе посещение концерта Государственного симфонического оркестра республики. Будут выступления скрипача мирового уровня Графа Муржи, который сыграет с Казанским камерным оркестром «Ла Примавера».