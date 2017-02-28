II Международная выставка-конкурс современного дизайна «Российская Неделя Дизайна»: открыт приём заявок

II Международная выставка-конкурс современного дизайна «Российская Неделя Дизайна» пройдет в Москве с 20 по 26 марта 2017 года.

Российская Неделя Дизайна является международным форумом в области дизайна, включающим в себя широкую программу презентации современных форм и концептов, всестороннего обсуждения и анализа проблемных вопросов дизайна, интеграции и кооперации российского дизайна в мире.

Для профессиональной аудитории, студентов и преподавателей различных дизайнерских учреждений на этой площадке предоставляется возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки и оригинальные решения в области дизайна. Russian Design Week организована Всемирным Фондом Искусств и включает в себя:

I. Международные конкурсы:

1. Конкурс графического дизайна

2. Конкурс дизайна костюма

3. Конкурс промышленного дизайна

4. Конкурс интерьерного дизайна

5. Конкурс дизайна среды

II. Выставки

III. Мастер-классы и лектории

Предусмотрены две формы участия: ОЧНО или ЗАОЧНО.

а) очное участие: автор предоставляет оригиналы работ, которые экспонируются на выставке или подиуме;

б) заочное участие: автор предоставляет электронные версии своих работ, оргкомитет их распечатывает (формат А3) и размещает в общую экспозицию.

Проекты принимаются по следующим категориям:

1) «Профессионал»: проекты, завершенные в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 или 2016 годах, которые демонстрируют использование элементов дизайна в решении поставленной задачи.

2) «Студент»: студенческие работы, завершенные в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 или 2016 годах.

3) «Любитель»: авторы-самоучки, не имеющие специального художественного образования, создающие свои работы в качестве хобби, для личностной самореализации.

4) «Лауреат»: проекты, которые ранее участвовали в дизайнерских конкурсах и занимали призовые места.

Указанные категории оцениваются Экспертным Советом раздельно.

Материалы направляются в оргкомитет:

а) на email: info@designweek.ru

б) на почтовый адрес оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский вал, д.8/2, каб.№352-5 ТСХР

Последний день регистрации -10 марта 2017 года.

По материалам Министерства культуры РТ.