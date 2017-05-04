Ильдар Абузяров предложил прославить Казань с помощью писателей со всего мира

Мэр Казани поддержал идею литературного проекта нового для Татарстана, России формата. Проект предполагает, что Казань станет музой для писателей с мировым именем. Здесь они будут жить, общаться с горожанами, изучать историю города, проводить творческие встречи с населением — работать над написанием эссе о столице республики. Стать главным героем произведений может каждый казанец. Журнал «Магариф» связался с автором идеи учреждения гранта на проживание и работу в Казани — российским писателем Ильдаром Абузяровым.

«Уже десятилетиями я увлечен идеей создать неповторимый миф о Казани», – признается лауреат Пушкинской и Катаевской премий. Это сподвигло его разработать литературный проект, согласно которому в столицу Татарстана будут приглашены писатели со всего мира. Например, в Казань будут приезжать десять-двенадцать писателей в год. И. Абузяров предлагает предоставить им на определенное время небольшую квартиру в центре, например, в Татарской слободе, и выделить небольшие гранты на написание романа, рассказа или эссе, главным героем которых станет наш город.

«Я сам готов этим заняться и в рамках предложенной программы позвать своих друзей-писателей со всего мира. Пусть это будут и мэтры, и молодые авторы, пусть каждый живет на специальной квартире месяц», – пояснил автор проекта.

Предполагается, что писатели смогут проводить мастер-классы в книжных магазинах и на общественных площадках, в школах и университетах. Ильдар Анвярович, исходя из своего опыта, говорит, что писатели с радостью пойдут на общение с читателями и общественностью города и республики.

Писатель имеет опыт такой работы. Он написал роман «Финское солнце» на даче в Саари (Турку. Финляндия), роман «Агробление по олбански» – в г. Пече Венгрии, последний роман — в Вонджу (Корея). Сейчас Абузяров планирует поездки в Шотландию и Латвию.

Автор проекта писательского гранта признался журналу «Магариф» в том, что впечатлен такой реакцией Ильсура Метшина: