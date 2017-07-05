Известен обновленный график Сабантуев в Татарстане

В связи с трагедией в Заинском районе РТ изменилась дата проведения праздника плуга во многих районах. В деревнях и селах Татарстана национальный праздник Сабантуй отметили 1 июля. Однако после автокатастрофы в Заинском районе, унесшей жизни 14 человек, по всему 2 июля Татарстану был объявлен траур и отменены все народные гулянья. Известны новые даты районных и городских Сабантуев.

Большинство районов РТ отметили праздник плуга 1 июля. ИА «Татар-информ» опубликовал их список. Это Елабужский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Спасский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Мензелинский, Пестречинский, Нижнекамский, Сабинский, Рыбно-Слободской, Чистопольский, Тукаевский, Нурлатский, Новошешминский районы. 8 июля Сабантуй пройдет в Агрызе, Азнакаево, Альметьевске, Алексеевском, Арске, Бавлах, Тюлячах, Ютазах и Набережных Челнах. 9 июля праздник отметят в Балтасях, Буинске, Кукморе и Аксубаево (дата уточняется). В Актаныше Сабантуй назначен на 15 июля (дата может поменяться на 16 июля), Черемшане – на 15 июля, в Муслюмово – на 16 июля. В Высокогорском районе праздник ожидается 22 июля. Дата проведения Сабантуя в Тетюшах и Менделеевске уточняется.