Известны сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Министерство образования и науки РФ утвердило сроки организации олимпиад в регионах в 2017/2018 учебном году. На сайте ведомства опубликовано расписание.

11, 12 января — французский язык

13 января — право,

15 января — литература,

16 января -искусство,

17, 19 января — физика,

18 января — русский язык,

20 января — экономика,

22, 23 — биология,

24 — астрономия,

25, 26 — химия,

27, 29 — информатика и ИКТ,

30 января — география,

31 января, 1 февраля — математика,

2, 3 февраля — история,

5,6 февраля — обществознание,

7, 8 февраля — экология,

9, 10 февраля — физическая культура,

12, 13 февраля — английский язык,

14, 15 февраля — технология,

16, 17 февраля — ОБЖ,

19, 20 февраля — немецкий язык,

21, 22 февраля — итальянский, китайский, испанский языки.