Известны сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Министерство образования и науки РФ утвердило сроки организации олимпиад в регионах в 2017/2018 учебном году. На сайте ведомства опубликовано расписание.
11, 12 января — французский язык
13 января — право,
15 января — литература,
16 января -искусство,
17, 19 января — физика,
18 января — русский язык,
20 января — экономика,
22, 23 — биология,
24 — астрономия,
25, 26 — химия,
27, 29 — информатика и ИКТ,
30 января — география,
31 января, 1 февраля — математика,
2, 3 февраля — история,
5,6 февраля — обществознание,
7, 8 февраля — экология,
9, 10 февраля — физическая культура,
12, 13 февраля — английский язык,
14, 15 февраля — технология,
16, 17 февраля — ОБЖ,
19, 20 февраля — немецкий язык,
21, 22 февраля — итальянский, китайский, испанский языки.